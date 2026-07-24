Танки догорают в полях Донбасса. Пограничники сорвали прорыв РФ под Добропольем (видео)

Потери России в войне

Напомним, ранее государственный секретарь США Марк Рубио заявил, чтороссийская армия еженедельно теряет более 5-6 тысяч своих военных в войне против Украины.

По его словам, это может быть единственный конфликт в истории, в котором количество погибших в бою превышает количество раненых.