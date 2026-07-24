Танки догорають в полях Донбасу. Прикордонники зірвали прорив РФ під Добропіллям (відео)
Прикордонники підрозділу "Фенікс" зупинили масований танковий наступ росіян на Добропільському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як повідомляється, на Добропільському напрямку окупанти здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву.
Прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий штурм.
Українські бійці знищили 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки "Град" та ліквідували кілька десятків окупантів.
"Уся броньована "велич" залишилися догорати серед полів і посадок Донеччини", - зазначили прикордонники.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російська армія щотижня втрачає понад 5-6 тисяч своїх військових у війні проти України.
За його словами, це може бути єдиний конфлікт в історії, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.