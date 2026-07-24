Танки догорают в полях Донбасса. Пограничники сорвали прорыв РФ под Добропольем (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Как сообщается, на Добропольском направлении оккупанты совершили одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва.

Потери России в войне

Напомним, ранее государственный секретарь США Марк Рубио заявил, чтороссийская армия еженедельно теряет более 5-6 тысяч своих военных в войне против Украины.

По его словам, это может быть единственный конфликт в истории, в котором количество погибших в бою превышает количество раненых.