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Танки догорают в полях Донбасса. Пограничники сорвали прорыв РФ под Добропольем (видео)

10:50 24.07.2026 Пт
1 мин
Это была одна из самых масштабных попыток танкового прорыва
aimg Татьяна Степанова
Танки догорают в полях Донбасса. Пограничники сорвали прорыв РФ под Добропольем (видео) Фото: пограничники остановили массированное наступление РФ на Добропольском направлении (Getty Images)
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Пограничники подразделения "Феникс" остановили массированное танковое наступление россиян на Добропольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Как сообщается, на Добропольском направлении оккупанты совершили одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва.

Пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии со смежными подразделениями сорвали вражеский штурм.

Украинские бойцы уничтожили 9 танков, 2 бронемашины, 3 установки "Град" и ликвидировали несколько десятков оккупантов.

"Все бронированное "величие" осталось догорать среди полей и посадок Донбасса", - отметили пограничники.

Потери России в войне

Напомним, ранее государственный секретарь США Марк Рубио заявил, чтороссийская армия еженедельно теряет более 5-6 тысяч своих военных в войне против Украины.

По его словам, это может быть единственный конфликт в истории, в котором количество погибших в бою превышает количество раненых.

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