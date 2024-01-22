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Танки, броньовані машини і не тільки. "Армія дронів" розповіла про втрати РФ за тиждень

Україна, Понеділок 22 січня 2024 19:23
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Танки, броньовані машини і не тільки. "Армія дронів" розповіла про втрати РФ за тиждень Архівне фото: "Армія дронів" розповіла про втрати РФ за тиждень (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжують знищувати ворога за допомогою дронів, за останній тиждень вдалося ліквідувати щонайменше 360 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Ударні роти дронів за минулий тиждень вразили 307 одиниць російської техніки", - йдеться в заяві.

Також Федоров розповів, що українська делегація минулого тижня працювала в Давосі, показувала міжнародним топ-компаніям технології, які використовують військові на полі бою.

"Роботу цих технологій відчули на собі ще щонайменше 360 окупантів", - написав міністр.

Танки, броньовані машини і не тільки. &quot;Армія дронів&quot; розповіла про втрати РФ за тиждень

Фото: Втрати Росії (t.me/zedigital)

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ і 21 артсистему.

Також минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 97 одиниць військової техніки ворога.

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