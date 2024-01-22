Танки, броньовані машини і не тільки. "Армія дронів" розповіла про втрати РФ за тиждень
Українські військові продовжують знищувати ворога за допомогою дронів, за останній тиждень вдалося ліквідувати щонайменше 360 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Ударні роти дронів за минулий тиждень вразили 307 одиниць російської техніки", - йдеться в заяві.
Також Федоров розповів, що українська делегація минулого тижня працювала в Давосі, показувала міжнародним топ-компаніям технології, які використовують військові на полі бою.
"Роботу цих технологій відчули на собі ще щонайменше 360 окупантів", - написав міністр.
Фото: Втрати Росії (t.me/zedigital)
Сили оборони України знищують росіян
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ і 21 артсистему.
Також минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 97 одиниць військової техніки ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.