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Танки, бронированные машины и не только. "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю

Украина, Понедельник 22 января 2024 19:23
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Танки, бронированные машины и не только. "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю Архивное фото: "Армия дронов" рассказала о потерях РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают уничтожать врага с помощью дронов, за последнюю неделю удалось ликвидировать не менее 360 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Ударные роты дронов за прошедшую неделю поразили 307 единиц российской техники", - говорится в заявлении.

Также Федоров рассказал, что украинская делегация на прошлой неделе работала в Давосе, показывала международным топ-компаниям технологии, которые используют военные на поле боя.

"Работу этих технологий почувствовали на себе еще по меньшей мере 360 оккупантов", - написал министр.

Танки, бронированные машины и не только. &quot;Армия дронов&quot; рассказала о потерях РФ за неделю

Фото: Потери России (t.me/zedigital)

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.

Также за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 97 единиц военной техники врага.

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