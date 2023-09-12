Танки, БМП і не тільки. Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад 800 млн доларів

Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Пакет пожертвувань фінансується фондом "Україна" і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує низку потрібних речей, які можуть підтримати військову оборону України", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

Пакет допомоги ще мають затвердити

"Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення Росії, абсолютно необхідно, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову і фінансову підтримку Україні", - сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Напередодні майбутнього засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні міністр оборони і міністр закордонних справ поінформували сьогодні Раду зовнішньої політики про цю допомогу.

Пакет допомоги для України ще має затвердити Фінансовий комітет.

Новий етап допомоги Україні

"Із сьогоднішнім пакетом пожертвувань ми переходимо в новий етап. Після більш ніж півтора року війни ми незабаром спустошимо запаси Міністерства оборони", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

За його словами, саме тому Данія розглядає більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародне співробітництво, які будуть адаптовані до потреб України.

Як ще Данія допомагає Україні

Нещодавно повідомлялось, що Данія пообіцяла передати Україні 19 винищувачів.

Також уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках.