Танки, артилерія і ракети. Британія оголосила про новий пакет для України

Допомога Британії для України

Нагадаємо, на початку лютого міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі відвідував Київ з візитом. Він оголосив про виділення Україні допомоги на 55 млн фунтів стерлінгів (близько 68,7 млн доларів). Кошти будуть спрямовані гуманітарну сферу та підтримку українців і українського бізнесу.

Крім того, на початку року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Історичну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Нещодавно Рада ратифікувала угоду з Великою Британією про 100-річне партнерство.

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