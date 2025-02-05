Глава МЗС Британії прибув до України: оголосить про нову допомогу
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі прибув до України 5 лютого. Він анонсує виділення нової допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Британії Валерія Залужного в Telegram та уряд Британії.
"Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України", - написав Залужний.
Фото: Залужний вітає Леммі в Україні (t.me/Zaluzhnui)
Це вже другий візит Леммі до України після його призначення на посаду глави МЗС Британії у липні 2024 року. Під час свого візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими урядовцями.
Як повідомили в уряді Британії, Девід Леммі оголосить про виділення ще 55 млн фунтів стерлінгів (близько 68,7 млн доларів) фінансової підтримки.
"Наша підтримка України залишається непорушною. Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу позицію як у її боротьбі з Росією, так і за її межами", - зазначив Леммі.
В рамках нової допомоги Британія надасть 3 млн фунтів стерлінгів на продовження постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії. Ще 17 млн фунтів стерлінгів підуть на інноваційні енергетичні проекти, 10 млн - на допомогу у відновленні українського бізнесу та 25 млн - на підтримку сімейних і громадських послуг.
В МЗС Британії додали, що країна виділила вже 977 млн фунтів стерлінгів на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Історична угода України та Британії
Нагадаємо, 16 січня 2025 року Україна та Британія уклали історичну угоду про партнерство на 100 років. Угоду у Києві підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Днями Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Великою Британією про 100-річне партнерство.
В рамках угоди Британія виділить Україні до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.
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