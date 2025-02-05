Глава МЗС Британії прибув до України: оголосить про нову допомогу

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі прибув до України 5 лютого. Він анонсує виділення нової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Британії Валерія Залужного в Telegram та уряд Британії.

"Вітаю державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Леммі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України", - написав Залужний.





Фото: Залужний вітає Леммі в Україні (t.me/Zaluzhnui)



Це вже другий візит Леммі до України після його призначення на посаду глави МЗС Британії у липні 2024 року. Під час свого візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими урядовцями.

Як повідомили в уряді Британії, Девід Леммі оголосить про виділення ще 55 млн фунтів стерлінгів (близько 68,7 млн доларів) фінансової підтримки.

"Наша підтримка України залишається непорушною. Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу позицію як у її боротьбі з Росією, так і за її межами", - зазначив Леммі.

В рамках нової допомоги Британія надасть 3 млн фунтів стерлінгів на продовження постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії. Ще 17 млн фунтів стерлінгів підуть на інноваційні енергетичні проекти, 10 млн - на допомогу у відновленні українського бізнесу та 25 млн - на підтримку сімейних і громадських послуг.

В МЗС Британії додали, що країна виділила вже 977 млн фунтів стерлінгів на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.