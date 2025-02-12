Танки, артиллерия и ракеты. Британия объявила о новом пакете для Украины

Помощь Британии для Украины

Напомним, в начале февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посещал Киев с визитом. Он объявил о выделении Украине помощи на 55 млн фунтов стерлингов (около 68,7 млн долларов). Средства будут направлены гуманитарную сферу и поддержку украинцев и украинского бизнеса.

Кроме того, в начале года Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве на 100 лет. Историческое соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Недавно Рада ратифицировала соглашение с Великобританией о 100-летнем партнерстве.

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