Танки Abrams для навчання українських військових доставлено до Німеччини, - Пентагон

Сполучені Штати Америки доставили до Німеччини 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Пентагону Патріка Райдера .

Представник Пентагону додав, що українські військові, за оцінками США, прибудуть на навчання протягом пари наступних тижнів.

За його словами, їх використовуватимуть для підготовки до подальшого навчання українських танкістів.

"Я можу підтвердити, що 31 танк М1 Abrams прибув до Німеччини", - сказав Райдер.

У Пентагоні пояснили, що 31 танк Abrams, який відправлять до Німеччини для навчання ЗСУ, не потрапить на фронт.

Глава Пентагону заявив, що Abrams, які пройдуть модифікацію, надійдуть в Україну на початку осені.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що американські танки не будуть брати участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

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