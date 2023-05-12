Танки Abrams надійдуть в Україну на початку осені, - Остін

Американські танки Abrams, ймовірно, надійдуть в Україну на початку осені цього року.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми робимо все можливе, щоби прискорити поставку цих танків, початок осені - такий прогноз", - сказав він. Остін також зауважив, що зараз США розгортають інфраструктуру для підтримки та обслуговування танків.