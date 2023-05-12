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Танки Abrams надійдуть в Україну на початку осені, - Остін

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Американські танки Abrams, ймовірно, надійдуть в Україну на початку осені цього року.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми робимо все можливе, щоби прискорити поставку цих танків, початок осені - такий прогноз", - сказав він.

Остін також зауважив, що зараз США розгортають інфраструктуру для підтримки та обслуговування танків.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що танки Abrams не візьмуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ. Проте українські екіпажі вже поїхали на навчання.

Також повідомлялось, що танки Abrams, які Сполучені Штати поставлять Україні, піддаються модифікації для видалення чутливих технологій. Вашингтон побоюється, що технології можуть потрапити до рук російських військ.

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