Танки Abrams поступят в Украину в начале осени, - Остин

Американские танки Abrams предположительно поступят в Украину в начале осени этого года.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени – таков прогноз", - сказал он.
Остин также отметил, что сейчас США разворачивают инфраструктуру для поддержки и обслуживания танков.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что танки Abrams не примут участие в этом контрнаступлении ВСУ. Однако украинские экипажи уже поехали на учебу.
Также сообщалось, что танки Abrams, поставляемые Соединенными Штатами в Украину, подвергаются модификации для удаления чувствительных технологий. Вашингтон опасается, что технологии могут попасть в руки российских войск.
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