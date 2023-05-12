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Танки Abrams поступят в Украину в начале осени, - Остин

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Американские танки Abrams предположительно поступят в Украину в начале осени этого года.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени – таков прогноз", - сказал он.

Остин также отметил, что сейчас США разворачивают инфраструктуру для поддержки и обслуживания танков.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что танки Abrams не примут участие в этом контрнаступлении ВСУ. Однако украинские экипажи уже поехали на учебу.

Также сообщалось, что танки Abrams, поставляемые Соединенными Штатами в Украину, подвергаются модификации для удаления чувствительных технологий. Вашингтон опасается, что технологии могут попасть в руки российских войск.

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