Танки Abrams надійдуть в Україну до кінця року, - Пентагон

Американські танки Abrams М1А1 надійдуть в Україну, ймовірно, до кінця 2023 року.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він зазначив, що зараз триватиме підготовка особового складу в Німеччині - туди спеціально для цього перекинуть танки Abrams М1.

"Ці танки (які будуть відправлені до Німеччини, - ред.) призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", - уточнив він.

За його словами, Abrams М1А1, що надійдуть в Україну, будуть оснащені згідно до специфіки боїв саме в нашій країні.