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Танки Abrams поступят в Украину до конца года, - Пентагон

Фото: Танки Abrams передадут Украине до конца года (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Американские танки Abrams М1А1 поступят в Украину, предположительно, до конца 2023 года.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что сейчас будет продолжаться подготовка личного состава в Германии - туда специально для этого опрокинут танки Abrams М1.

"Эти танки (которые будут отправлены в Германию, - ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", - уточнил он.

По его словам, поступающие в Украину Abrams М1А1 будут оснащены согласно специфике боев именно в нашей стране.

Напомним, что США предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2 . Как объясняли в Пентагоне, это ускорит поставки танков.

Также сообщалось, что обучение украинских бойцов на американских танках Abrams начнется уже в ближайшие недели.

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