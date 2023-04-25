Танки Abrams поступят в Украину до конца года, - Пентагон

Американские танки Abrams М1А1 поступят в Украину, предположительно, до конца 2023 года.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что сейчас будет продолжаться подготовка личного состава в Германии - туда специально для этого опрокинут танки Abrams М1.

"Эти танки (которые будут отправлены в Германию, - ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", - уточнил он.

По его словам, поступающие в Украину Abrams М1А1 будут оснащены согласно специфике боев именно в нашей стране.