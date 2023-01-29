Танки Abrams можуть доставити в Україну в кінці 2023 року, - The Washington Post

Решту озброєння українські військові будуть отримувати із запасів Пентагону. А от 31 основний бойовий танк М1А2 буде надано в рамках програми USAI. Тобто Сполучені Штати закуплять їх у промисловості.

"Вони будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану і будуть доставлені наприкінці цього року чи наступного", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що раніше представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розповідав, що доставлення танків в Україну може зайняти місяці.

"Я не хочу говорити надто конкретно, тому що ми все ще розробляємо плани, але це триватиме багато місяців", - сказав він.

Кірбі заявив, що США буде докладати сили в допомозі Україні. В тому числі незабаром почне тренувати українських військових. Це пов'язано з тим, що вони мають бути готові відразу використовувати надане озброєння.