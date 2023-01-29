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Танки Abrams можуть доставити в Україну в кінці 2023 року, - The Washington Post

Фото: танки Abrams можуть доставити в Україну в кінці 2023 року (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Американські танки Abrams М1А2 будуть доставлені в Україну наприкінці 2023 року року чи на початку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Решту озброєння українські військові будуть отримувати із запасів Пентагону. А от 31 основний бойовий танк М1А2 буде надано в рамках програми USAI. Тобто Сполучені Штати закуплять їх у промисловості.

"Вони будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану і будуть доставлені наприкінці цього року чи наступного", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що раніше представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі розповідав, що доставлення танків в Україну може зайняти місяці.

"Я не хочу говорити надто конкретно, тому що ми все ще розробляємо плани, але це триватиме багато місяців", - сказав він.

Кірбі заявив, що США буде докладати сили в допомозі Україні. В тому числі незабаром почне тренувати українських військових. Це пов'язано з тим, що вони мають бути готові відразу використовувати надане озброєння.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що після розблокування для України західних танків, у нас є потреба у створенні танкового кулака свободи, щоб не дати Росії жодного шансу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.

Також ми писали, що Німеччина офіційно підтвердила що Україна отримає сучасні німецькі танки Leopard 2.

Про те, скільки танків може отримати українська армія від партнерів - розповідає РБК-Україна.

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