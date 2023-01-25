Танки Abrams допоможуть Україні досягти більшого успіху на полі бою, - Кірбі

Американські танки Abrams зроблять свій внесок у досягнення більшого успіху для України у війні з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням наSky News , про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Він нагадав, що США ніколи не виключали постачання танків Україні у питанні військової допомоги.
"Бойові дії продовжують змінюватись і розвиватися, і ми думаємо, що росіяни спробують почекати деякий час взимку, щоб потім перегрупуватися та підготуватися до великих наступальних операцій в Україні", - зазначив Кірбі.
Тому, за його словами, Україні необхідно використовувати не лише бойову техніку, а й управляти логістикою для підтримки підрозділів на відкритій місцевості.
"Ці танки безперечно сприятимуть таким зусиллям і зможуть зробити свій внесок у досягнення більшого успіху на полі бою для України", - додав Кірбі.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.
Пізніше стало відомо, що, за інформацією Білого дому, постачання Abrams в Україну можуть тривати місяці.
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