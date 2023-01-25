Танки Abrams допоможуть Україні досягти більшого успіху на полі бою, - Кірбі

Він нагадав, що США ніколи не виключали постачання танків Україні у питанні військової допомоги.

"Бойові дії продовжують змінюватись і розвиватися, і ми думаємо, що росіяни спробують почекати деякий час взимку, щоб потім перегрупуватися та підготуватися до великих наступальних операцій в Україні", - зазначив Кірбі.

Тому, за його словами, Україні необхідно використовувати не лише бойову техніку, а й управляти логістикою для підтримки підрозділів на відкритій місцевості.

"Ці танки безперечно сприятимуть таким зусиллям і зможуть зробити свій внесок у досягнення більшого успіху на полі бою для України", - додав Кірбі.