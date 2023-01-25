Танки Abrams помогут Украине достичь большего успеха на поле боя, - Кирби

Он напомнил, что США никогда не исключали поставки танков Украине в вопросе военной помощи.

"Боевые действия продолжают меняться и развиваться, и мы думаем, что россияне попытаются выждать некоторое время зимой, чтобы потом перегруппироваться и подготовиться к крупным наступательным операциям в Украине", - отметил Кирби.

Поэтому, по его словам, Украине необходимо будет использовать не только боевую технику, но и управлять логистикой для поддержки подразделений на открытой местности.

"Эти танки определенно будут способствовать таким усилиям и смогут внести свой вклад в достижение большего успеха на поле боя для Украины", - добавил Кирби.