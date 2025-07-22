Танкери йдуть порожніми з індійського НПЗ після санкцій Євросоюзу
Нафтовий танкер Talara, покинув порт Вадінар індійської нафтопереробної компанії Nayara Energy, не виконавши планове навантаження дизельного палива. Танкер був зафрахтований енергетичною компанією порт ВР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Судно мало завантажити 447 тисяч барелів дизельного палива з наднизьким вмістом сірки, вантаж прямував до Африки.
Зміна плану навантаження свідчить про те, що санкції Європейського Союзу почали діяти. Вони були введені проти підтримуваного Росією нафтопереробного заводу Nayara, одного з двох приватних експортерів палива в Індії.
За словами одного з джерел, судно Talara не прийняло вантаж після введення ЄС санкцій. Пакет санкцій ЄС проти Росії у зв'язку з війною проти України був спрямований на нанесення подальшого удару по російській нафтогазовій та енергетичній галузі.
За словами двох джерел, відтоді BP передала судно в оренду, зробивши його доступним для чартеру в Індії або на Близькому Сході.
У своїй заяві компанія Nayara заявила, що засуджує "несправедливе й одностороннє" рішення ЄС запровадити санкції проти компанії, в той час як Індія заявила, що не підтримує "односторонні санкції" ЄС.
Ворожа країна
Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить доходи для військової машини Кремля.
Росія є найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35% від загального обсягу поставок. До 2022 року частка була 2%.
За даними опитування Центру Разумкова, у січні 2024 року Індія перейшла для українців у категорію ворожих країн. Вона опинилася в компанії таких країн, як Китай, КНДР та Іран.
Водночас міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія може відмовитися від російської нафти в разі вторинних санкцій США.
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