Танкеры уходят пустыми с индийского НПЗ после санкций Евросоюза
Нефтяной танкер Talara, покинул порт Вадинар индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, не выполнив плановую погрузку дизельного топлива. Танкер был зафрахтован энергетической компанией порт ВР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Судно должно было загрузить 447 тысяч баррелей дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, груз направлялся в Африку.
Изменение плана погрузки говорит о том, что санкции Европейского Союза начали действовать. Они были введены против поддерживаемого Россией нефтеперерабатывающего завода Nayara, одного из двух частных экспортеров топлива в Индии.
По словам одного из источников, судно Talara не приняло груз после введения ЕС санкций. Пакет санкций ЕС против России в связи с войной против Украины был направлен на нанесение дальнейшего удара по российской нефтегазовой и энергетической отрасли.
По словам двух источников, с тех пор BP передала судно в аренду, сделав его доступным для чартера в Индии или на Ближнем Востоке.
В своем заявлении компания Nayara заявила, что осуждает "несправедливое и одностороннее" решение ЕС ввести санкции против компании, в то время как Индия заявила, что не поддерживает "односторонние санкции" ЕС.
Враждебная страна
Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.
Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок. До 2022 года доля была 2%.
По данным опроса Центра Разумкова, в январе 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран. Она оказалась в компании таких стран, как Китай, КНДР и Иран.
В то же время, министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что Индия может отказаться от российской нефти в случае вторичных санкций США.
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