Танкери вивантажують російську нафту в портах ЄС усупереч забороні, - Greenpeace

Танкери з російською нафтою вже кілька тижнів прямують безпосередньо до портів країн Європейського Союзу. Усього було помічено 15 танкерів "тіньового флоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Greenpeace .

Згідно з дослідженням, судна завантажують сиру нафту в російських портах Балтійського моря. За даними GPS, судна попрямували безпосередньо до портів ЄС, щоб відкачувати там сиру нафту.

Це порушує чинні санкції ЄС. Транспортування російської сирої нафти морським транспортом до ЄС заборонено з березня 2023 року. У перевезеннях були задіяні судна грецьких судноплавних компаній, частина з яких входить до складу так званого російського "тіньового флоту". Це танкери, яких підозрюють у допомозі Росії в обході санкцій.

Використовуючи супутникові дані, дослідники Greenpeace виявили близько 15 танкерів з липня 2024 року, які прямували безпосередньо до європейських портів із російських портів Балтійського моря Приморськ, Усть-Луга та Новоросійського нафтового порту на Чорному морі.

Осаду кораблів показало, що судна залишили російські нафтові порти повні та важко завантажені. Після прибуття в порти призначення осаду танкерів поменшало на кілька метрів. Це є доказом того, що кораблі були повністю або частково відкачані. Кожен із танкерів довжиною близько 250 метрів може перевозити понад 150 млн літрів сирої нафти.

greenpeace.de

Російський тіньовий флот

За даними Greenpeace, експорт російської нафти застарілими танкерами ставить під загрозу німецьке узбережжя Балтійського моря. Ризик розливу нафти різко зріс з початку війни проти України і набрання чинності санкцій проти Росії.

Відколи ЄС припинив імпортувати російську нафту, Росія почала відправляти більше сирої нафти морськими суднами, зазначає Greenpeace. Однак пакет санкцій з боку країн "Великої сімки" забороняє західним судноплавним компаніям та компаніям зі страхування судів брати участь в експорті російської нафти вартістю понад 60 доларів за барель. Росія оминає ці санкції, використовуючи для експорту суду інших судноплавних компаній із іншим страховкою.

Ці кораблі так званого тіньового флоту найчастіше старі та перебувають у поганому стані. Вантажне судно "Рубін", у якого, як повідомляється, було пошкоджено корпус, вже кілька днів блукає біля південного узбережжя Норвегії. Він завантажив вибухонебезпечний вантаж із 20 тисячами тонн аміачної селітри. Тому кілька європейських портів відмовляють судам у заході. Мальта дозволила судну увійти.

Тисяч нафтових танкерів пройшли Балтійське море у 2023 році

За даними Greenpeace, багато танкерів також недостатньо застраховані, тому неясно, хто платитиме за збитки у надзвичайній ситуації. Біля німецького узбережжя Балтійського моря танкери проходять особливо небезпечними водними шляхами - так званим Кадетринне: системою глибоких каналів на морському дні. За даними Greenpeace, минулого року через Балтійське море пройшли майже 1000 нафтових танкерів. Це більше, ніж будь-коли раніше.

Згідно з дослідженням, з січня 2021 року кількість рейсів танкерів із сирою нафтою з російських портів Балтійського моря вздовж німецького узбережжя Балтійського моря збільшилася на 70%. Проте загальний обсяг судноплавства цим маршрутом з початку війни знижується. При цьому середній вік нафтових танкерів, що використовуються, збільшився з 8,9 років у 2021 році до 16,6 років у 2024 році.