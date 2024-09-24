Танкеры выгружают российскую нефть в портах ЕС вопреки запрету, - Greenpeace

Танкеры с российской нефтью уже несколько недель идут напрямую в порты стран Европейского Союза. Всего было замечено 15 танкеров "теневого флота".

Согласно исследованию, суда загружают сырую нефть в российских портах Балтийского моря. По данным GPS, суда направились напрямую в порты ЕС, чтобы откачивать там сырую нефть.

Это нарушает действующие санкции ЕС. Транспортировка российской сырой нефти морским транспортом в ЕС запрещена с марта 2023 года. В перевозках были задействованы суда греческих судоходных компаний, часть из которых входит в состав так называемого российского "теневого флота". Это танкеры, которых подозревают в помощи России в обходе санкций.

Используя спутниковые данные, исследователи Greenpeace выявили около 15 танкеров с июля 2024 года, которые направлялись напрямую в европейские порты из российских портов Балтийского моря Приморск, Усть-Луга и Новороссийского нефтяного порта на Черном море.

Осадка кораблей показала, что суда покинули российские нефтяные порты полные и тяжело загруженные. После прибытия в порты назначения осадка танкеров уменьшилась на несколько метров. Это доказательство того, что корабли были полностью или частично откачаны. Каждый из танкеров длиной около 250 метров может перевозить более 150 млн литров сырой нефти.

Российский теневой флот

По данным Greenpeace, экспорт российской нефти устаревшими танкерами ставит под угрозу немецкое побережье Балтийского моря. Риск разлива нефти резко возрос с момента начала войны против Украины и вступления в силу санкций против России.

С тех пор как ЕС прекратил импортировать российскую нефть, Россия стала отправлять больше сырой нефти морскими судами, отмечает Greenpeace. Однако пакет санкций со стороны стран "Большой семерки" запрещает западным судоходным компаниям и компаниям по страхованию судов участвовать в экспорте российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель. Россия обходит эти санкции, используя для экспорта суда других судоходных компаний с другой страховкой.

Эти корабли так называемого теневого флота зачастую старые и находятся в плохом состоянии. Грузовое судно "Рубин", у которого, как сообщается, был поврежден корпус, уже несколько дней блуждает у южного побережья Норвегии. Он загрузил взрывоопасный груз с 20 тысячами тонн аммиачной селитры. Поэтому несколько европейских портов отказывают судам в заходе. Мальта разрешила судну войти.

Тысяч нефтяных танкеров прошли Балтийское море в 2023 году

По данным Greenpeace, многие танкеры также недостаточно застрахованы, поэтому неясно, кто будет платить за ущерб в чрезвычайной ситуации. У немецкого побережья Балтийского моря танкеры проходят по особо опасным водным путям - так называемым Кадетринне: системе глубоких каналов на морском дне. По данным Greenpeace, в прошлом году через Балтийское море прошло почти 1000 нефтяных танкеров. Это больше, чем когда-либо прежде.

Согласно исследованию, с января 2021 года количество рейсов танкеров с сырой нефтью из российских портов Балтийского моря вдоль немецкого побережья Балтийского моря увеличилось на 70%. Однако общий объем судоходства по этому маршруту с начала войны снижается. При этом средний возраст используемых нефтяных танкеров увеличился с 8,9 лет в 2021 году до 16,6 лет в 2024 году.