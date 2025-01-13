Танкери з російською нафтою, що потрапили під санкції, простоюють біля берегів Китаю

Три танкери, що перевозять понад 2 млн барелів російської нафти, зупинилися біля портів східного Китаю. Вони потрапили під санкції США, оголошені 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними компанії Kpler, яка спеціалізується на збиранні даних про сировинні ринки, судно Huihai Pacific мало прибути в Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 тисяч барелів сирої нафти ВСТО з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку місяця. Однак у вихідні воно змінило курс і тепер стоїть на стоянці біля берега, завантажене нафтою.

Це судно, як і багато інших, потрапило під найагресивніший пакет заходів, спрямованих проти російського експорту нафти з моменту вторгнення в Україну на початку 2022 року. Під санкції потрапили кілька танкерів і принаймні один трейдер, який торгує нафтою марки ВСТО - сортом, якому віддають перевагу незалежні китайські нафтопереробники, або "чайники".

Mermar вийшов з Козьміно 5 січня з більш ніж 755 тис. барелів ВСТО і мав зайти в порт Яньтай цього тижня, але тепер чекає біля берега, показують дані Kpler. Olia вийшла з російського порту 7 січня з майже 709 тисячами барелів цього сорту і також прямувала в Яньтай, але зараз перебуває в Жовтому морі.

Дії Вашингтона було вжито всього за кілька днів після того, як компанія Shandong Port Group, що управляє кількома портами в провінції, закликала термінали припинити приймати і вивантажувати санкціоновані нафтові танкери.

Нові санкції

Міністерство фінансів США 10 січня оголосило про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, включно з найбільшою нафтовою компанією "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом", щоб завадити Москві в її війні з Україною, позбавивши її мільярдів доларів на місяць.

Санкції також зачіпають понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів, постачальників послуг у сфері нафтової промисловості, страхових компаній і посадовців енергетичного сектора.

За даними, Kpler, останні санкції торкнулися танкерів, на частку яких припадає близько 42% морського експорту нафти з Росії, в основному в Китай.