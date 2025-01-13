Попавшие под санкции танкеры с российской нефтью простаивают у берегов Китая

Три танкера, перевозящие более 2 млн баррелей российской нефти, остановились у портов восточного Китая. Они попали под санкции США, объявленные 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным компании Kpler, которая специализируется на сборе данных о сырьевых рынках, судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 тысяч баррелей сырой нефти ВСТО из российского тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца. Однако в выходные оно изменило курс и теперь стоит на стоянке у берега, загруженное нефтью.

Это судно, как и многие другие, попало под самый агрессивный пакет мер, направленных против российского экспорта нефти с момента вторжения в Украину в начале 2022 года. Под санкции попали несколько танкеров и по крайней мере один трейдер, торгующий нефтью марки ВСТО - сортом, который предпочитают независимые китайские нефтепереработчики, или "чайники".

Mermar вышел из Козьмино 5 января с более чем 755 тыс. баррелей ВСТО и должен был зайти в порт Яньтай на этой неделе, но теперь ждет у берега, показывают данные Kpler. Olia вышла из российского порта 7 января с почти 709 тысячами баррелей этого сорта и также направлялась в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.

Действия Вашингтона были предприняты всего через несколько дней после того, как компания Shandong Port Group, управляющая несколькими портами в провинции, призвала терминалы прекратить принимать и выгружать санкционированные нефтяные танкеры.

Новые санкции

Министерство финансов США 10 января объявило о новых масштабных санкциях против российского энергетического сектора, включая крупнейшую нефтяную компанию "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", чтобы по помешать Москве в ее войне с Украиной, лишив ее миллиардов долларов в месяц.

Санкции также затрагивают более 180 судов и десятки нефтетрейдеров, поставщиков услуг в сфере нефтяной промышленности, страховых компаний и должностных лиц энергетического сектора.

По данным, Kpler последние санкции затронули танкеры, на долю которых приходится около 42% морского экспорта нефти из России, в основном в Китай.