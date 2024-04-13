Танкери російської нафти заблоковані в морі через санкції США

Три паливні танкери, які завантажували нафтопродукти в лютому-березні, і танкер із сирою нафтою, який завантажив російську нафту на початку квітня потрапили під санкції

Великий нафтовоз Anthea завантажив близько 200 тисяч метричних тонн російської нафти марки Urals у Лаконській затоці неподалік Греції через окремі перевезення з судна на судно двома суднами наприкінці березня і зараз стоїть на якорі в Суецькому каналі з нафтою на борту, показали дані Лондонської біржі. .

За даними Лондонської біржі, судно стоїть на якорі у Суецькому каналі з початку квітня.

Ще одне судно, яке потрапило під санкції - Elsa. На ньому прийняли мазут на борт у березні шляхом пересадки з судна на судно поблизу грецького порту Каламата, показують дані Лондонської біржі.

За даними, у березні в Каламату було поставлено близько 100 тисяч метричних тонн мазуту з російських портів Санкт-Петербург та Усть-Луга.

Клер Юнгман, голова штабу американської правозахисної групи United Against Nuclear Iran, яка відстежує рух танкерів, пов'язаних з Іраном, за допомогою супутникових даних підтвердила переміщення обох суден, додавши, що з 2021 року Elsa перевезла понад 9 мільйонів барелів іранської нафти або мазуту Сінгапур та Китай.

Elsa стоїть на якорі біля берегів Сінгапуру з початку квітня, згідно з даними Лондонської біржі.

Судно, Hebe, було завантажено 100 тисяч тонн мазуту в російських портах Балтійського моря Санкт-Петербург і Усть-Луга. Танкер прямує до Суецького каналу, але кінцевий пункт призначення поки не зрозумілий.

Судно Baxter, завантажене нафтою в Новоросійську, прямувало до Індії, згідно з даними Лондонської біржі. Танкер дрейфує в Аравійському морі з 5 квітня, свідчать дані судноплавства.

"Ці судна стикаються із серйозними перешкодами через вторинні санкції. Порти по всьому світу, ймовірно, відмовлятимуть їм у в'їзді, щоб уникнути наслідків порушення самих цих санкцій", - сказав Юнгман.

Російські постачальники нафти навряд чи будуть використовувати ці судна або будь-які інші, надані судноплавною компанією, яка потрапила під санкції, які на даний час потенційно скорочують і без того невеликий тоннаж, залучений у торгівлі російською нафтою, повідомило джерело на російському нафтовому ринку.