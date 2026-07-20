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Танкери, міст та ППО. Генштаб заявив про серію нічних ударів по об'єктах росіян

21:22 20.07.2026 Пн
2 хв
Сили оборони одночасно атакували одразу кілька важливих цілей Росії
aimg Анастасія Никончук
Танкери, міст та ППО. Генштаб заявив про серію нічних ударів по об'єктах росіян Фото: ЗСУ (GettyImages)
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У рамках заходів щодо зниження військово-економічного потенціалу Росії підрозділи Сил оборони України вразили низку важливих цілей противника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ у мережі Telegram.

В акваторії Чорного моря були вражені три танкери. За даними української сторони, ці судна використовуються для перевезення російської нафти, нафтопродуктів та палива на користь збройних сил РФ.

Удар з логістики

Також українські військові вразили залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки на Донеччині. За інформацією Сил оборони, російські війська використовують цей об'єкт для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.

ППО та пункти управління

В ході операції були уражені зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", дві станції радіо "Нобо-СВ", а також РЛС "Небо-У", "Каста-2Е2" і "Гамма-С1М", що входять до системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.

Крім того, ударів завдано по пунктах управління безпілотниками в районах Білої Берізки Брянської області РФ, Наумовки Білгородської області РФ та Вільного Поля Донецької області.

Продовження операції

Також під удар потрапили райони зосередження живої сили російських військ у районах Богатиря та Новоукраїнки Донецької області.

У Силах оборони наголосили, що українські військові й надалі системно проводитимуть операції, спрямовані на зниження бойового потенціалу російської армії та припинення збройної агресії РФ проти України.

Нагадуємо, що останніми днями в мережі активно поширювалися повідомлення про нібито можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Однак у Генштабі цю інформацію спростували, заявивши, що подібні чутки не відповідають дійсності.

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