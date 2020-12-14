На танкере в Саудовской Аравии произошел взрыв

В районе порта Джидда Саудовской Аравии на танкере под сингапурским флагом произошел пожар и прогремел взрыв. Инцидент случился во время разгрузки судна.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, причиной пожара и последующего взрыва на танкере BW Rhine стал неустановленный "внешний источник".

"Возможно, что часть нефти вылилась из судна, но это не подтверждено, и приборы в настоящее время показывают, что уровень масла на борту находится на том же уровне, что и до инцидента", - говорится в заявлении владельцев судна.

Отмечается, что экипаж танкера потушил огонь, никто из них не пострадал.

Напомним, ранее в Красном море у побережья Саудовской Аравии подорвался на мине танкер.

Также РБК-Украина писало, что у берегов Шри-Ланки загорелся нефтетанкер. Огонь на судне не могли ликвидировать в течение нескольких дней.

Кроме того, в Азовском море произошел взрыв на танкере, который шел под российским флагом.