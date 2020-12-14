На танкері в Саудівській Аравії стався вибух

У районі порту Джидда Саудівської Аравії на танкері під сінгапурським прапором сталася пожежа та прогримів вибух. Інцидент трапився під час розвантажування судна.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, причиною пожежі та подальшого вибуху на танкері BW Rhine стало невстановлене "зовнішнє джерело".

"Можливо, що частина нафти вилилася з судна, але це не підтверджено, і прилади в даний час показують, що рівень масла на борту знаходиться на тому ж рівні, що і до інциденту", - йдеться у заяві власників судна.

Зазначається, що екіпаж танкера загасив вогонь, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, раніше у Червоному морі біля узбережжя Саудівської Аравії підірвався на міні нафтовий танкер.

Також РБК-Україна писало, що біля берегів Шрі-Ланки загорівся нафтотанкер. Вогонь на судні не могли ліквідувати протягом декількох днів.

Крім того, в Азовському морі стався вибух на танкері, який йшов під російським прапором.