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На танкере в Индийском океане обнаружили тело украинского моряка

Новости » Происшествия    16.07.2019 - 06:20
На танкере в Индийском океане обнаружили тело украинского моряка
Фото: танкер Gas Aegean (vesselfinder.com)

Второй погибший - моряк из России

В Индийском океане у северо-запада полуострова Индостан на борту танкера Gas Aegean под либерийским флагом обнаружены тела двух моряков, один из погибших - украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фонд помощи морякам "Ассоль".

Согласно информации фонда, один из погибших - 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), второй - 39-летний моряк из Российской Федерации.

После обнаружения тел судно, направляющееся из Франция в Восточную Индию, сменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки, где тела моряков отправили на экспертизу.

По неподтвержденным данным, накануне мужчины распивали спирт, который ранее взяли в госпитале.

Напомним, в мае в Украину вернулись моряки с танкера Sea Shark, задержанного в 2018 году в Египте. Экипаж судна, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны.

 

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