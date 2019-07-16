На танкері в Індійському океані знайшли тіло українського моряка

Фото: танкер Gas Aegean (vesselfinder.com)

Другий загиблий - моряк із Росії

В Індійському океані біля північного заходу півострова Індостан на борту танкера Gas Aegean під ліберійським прапором знайдено тіла двох моряків, один із загиблих - українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд допомоги морякам "Ассоль".

Згідно з інформацією фонду, один із загиблих - 34-річний другий механік з Ізмаїла (Одеська область), другий - 39-річний моряк із Російської Федерації.

Після виявлення тіл судно, яке прямувало з Франції у Східну Індію, змінило курс і зайшло в один із портів Шрі-Ланки, де тіла моряків відправили на експертизу.

За непідтвердженими даними, напередодні чоловіки розпивали спирт, який раніше взяли в госпіталі.

Нагадаємо, у травні в Україну повернулися моряки з танкера Sea Shark, затриманого в 2018 році в Єгипті. Екіпаж судна, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, у грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконне входження у територіальні води цієї країни.