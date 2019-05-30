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В Украину вернулись еще пятеро моряков с задержанного в Египте танкера

Новости » Общество    30.05.2019 - 11:05
В Украину вернулись еще пятеро моряков с задержанного в Египте танкера
Фото: танкер Sea Shark (из открытых источников)

В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа

В Украину вернулись пять моряков с танкера Sea Shark, задержанного полгода назад в Египте. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором.

Моряки прибыли в Одессу рейсом из Стамбула. Их сопровождали представители фонда помощи морякам "Ассоль", в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители Министерства иностранных дел.

Добавим, в ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа.

Напомним, ранее начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел (МИД) Василий Кирилич сообщил, что 29 мая в Украину из Египта вылетает еще девять украинских моряков с судна Sea Shark, которые содержались египетскими военными.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украину вернулись пять моряков с задержанного в Египте танкера. Во вторник, 28 мая, пятерых моряков оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа", которые прибыли рейсом из Стамбула.

Как известно, экипаж судна, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан за случайный вход в территориальные воды Египта.

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