Танкер "тіньового флоту" РФ повторно атакували у Чорному морі

"Вранці на судно Virat було здійснено повторний напад, з правого борту сталися незначні пошкодження. На судні немає пожежі, стан здоров'я екіпажу задовільний. Рятувальні команди чекають на безпечній відстані від судна з міркувань безпеки", - повідомили у відомстві.

У міністерстві також розповіли, що 25 осіб з танкера Kairos, де внаслідок вибуху сталася пожежа, були безпечно евакуйовані нашими командами з Головного управління безпеки прибережних зон.

Протягом ночі пожежу на відкритій палубі було повністю погашено, а в закритих приміщеннях тривають роботи з гасіння та охолодження.

Зазначається, що турецькі експерти з екологічного підрозділу та водолазні команди перебувають у режимі очікування в регіоні для проведення інспекції.