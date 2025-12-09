Танкер з російською нафтою прибув до Китаю заплутаним маршрутом, - Bloomberg

Як пише інформагенція з посиланням на дані відстеження суден, танкер Fortis, що перевозив близько 700 тисяч барелів сирої нафти, у вівторок став на якір біля порту Жичжао на східному узбережжі Китаю. Більшість імпортних терміналів цього порту перебувають у чорному списку США через торгівлю іранською нафтою.

11-тижнева подорож вантажу «Роснефти» демонструє невизначеність, яку створили американські санкції для російського нафтового експорту. Покупці намагаються мінімізувати ризики, пов’язані з посиленим наглядом Вашингтона.

Наразі незрозуміло, чи буде розвантажено танкер у Жичжао, адже власник та менеджер судна не відповіли на запити Bloomberg.

Подорож вантажу розпочалася на іншому судні - танкері Ailana, який наприкінці вересня отримав близько 720 тис. барелів із російського танкера в Усть-Лузі на Балтійському морі.

Далі судно пройшло Середземне море, Суецький канал і прибуло до Мумбаї, де майже на два тижні зупинилося.

Після цього Ailana перевантажила нафту на Fortis у відкритому морі. Спершу Fortis прямував у порт Кочі в Індії, згодом змінив курс на китайський Нінбо, а потім - на Йосу, Південна Корея.

За даними Kpler, частина вантажу була там перевалена на інший танкер.

Як вказує Bloomberg, зазвичай транспортування сирої нафти з російських західних портів до Китаю триває близько двох місяців, однак партія "Роснефти" провела майже на місяць більше, щоб дістатися можливого місця вивантаження.

У виданні зазначили, що власники та оператори танкера Fortis не надали жодних коментарів. У базі даних немає контактів менеджера судна Ailana, а зв’язатися з його власником теж не вдалося.