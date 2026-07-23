Танкер, переправа та район зосередження військ: ЗСУ завдали серії ударів по Росії

Удари по ключових об'єктах

У рамках заходів щодо зниження військово-економічного потенціалу Росії підрозділи Сил оборони України в ніч на 23 липня завдали ударів по кількох важливих об'єктах противника. Про це повідомили Українські військові.

Під удар потрапив танкер

Однією з цілей став танкер, що у акваторії Чорного моря. За даними української сторони, судно використовувалося для перевезення російської нафти, нафтопродуктів та палива, призначених для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Уражена переправа та район зосередження військ

Також українські військові завдали удару по понтонній переправі в районі Новоекономічного Донецької області. За інформацією Сил оборони, російські війська використовували її для військової логістики, перекидання особового складу та техніки.

Крім того, вражено район зосередження живої сили противника в окупованій Горлівці Донецької області.

Операції будуть продовжені

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно проводитимуть операції, спрямовані на зниження військового потенціалу Росії та протидію її збройній агресії проти України.