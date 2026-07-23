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Танкер, переправа и район сосредоточения войск: ВСУ нанесли серию ударов по России

20:10 23.07.2026 Чт
2 мин
Ночная операция Сил обороны Украины затронула сразу несколько ключевых объектов
aimg Анастасия Никончук
Фото: ВСУ (GettyImages)

В ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Удары по ключевым объектам

В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала России подразделения Сил обороны Украины в ночь на 23 июля нанесли удары по нескольким важным объектам противника. Об этом сообщили украинские военные.

Под удар попал танкер

Одной из целей стал танкер, находившийся в акватории Черного моря. По данным украинской стороны, судно использовалось для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и топлива, предназначенных для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Поражена переправа и район сосредоточения войск

Также украинские военные нанесли удар по понтонной переправе в районе Новоэкономического Донецкой области. По информации Сил обороны, российские войска использовали ее для военной логистики, переброски личного состава и техники.

Кроме того, поражен район сосредоточения живой силы противника в оккупированной Горловке Донецкой области.

Операции будут продолжены

В Силах обороны подчеркнули, что и в дальнейшем будут системно проводить операции, направленные на снижение военного потенциала России и противодействие ее вооруженной агрессии против Украины.

Напоминаем, что ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах первый украинский полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Э. Технику разработали для выполнения задач в условиях, где необходимы высокая мобильность, проходимость и малозаметность.

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