Танкер, переправа и район сосредоточения войск: ВСУ нанесли серию ударов по России

Удары по ключевым объектам

В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала России подразделения Сил обороны Украины в ночь на 23 июля нанесли удары по нескольким важным объектам противника. Об этом сообщили украинские военные.

Под удар попал танкер

Одной из целей стал танкер, находившийся в акватории Черного моря. По данным украинской стороны, судно использовалось для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и топлива, предназначенных для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Поражена переправа и район сосредоточения войск

Также украинские военные нанесли удар по понтонной переправе в районе Новоэкономического Донецкой области. По информации Сил обороны, российские войска использовали ее для военной логистики, переброски личного состава и техники.

Кроме того, поражен район сосредоточения живой силы противника в оккупированной Горловке Донецкой области.

Операции будут продолжены

В Силах обороны подчеркнули, что и в дальнейшем будут системно проводить операции, направленные на снижение военного потенциала России и противодействие ее вооруженной агрессии против Украины.