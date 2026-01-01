Танкер, який переслідували США, отримав російську реєстрацію та змінив назву, - NYT

Згідно з інформацією російського морського реєстру судноплавства, судно, яке раніше ідентифікувалося як Bella 1, тепер зареєстроване під назвою Marinera. У документах зазначено, що танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки визначено місто Сочі.

Як зазначає видання, зміна прапора створює юридичну колізію. Згідно з нормами міжнародного права, судна, які ходять під прапором певної держави, перебувають під її юрисдикцією та захистом. Однак спроби танкера уникнути американського правосуддя через зміну реєстрації "заднім числом" можуть виявитися безрезультатними.

Американські посадовці заявили, що на момент початку переслідування понад тиждень тому судно ходило під фальшивим прапором і не мало легітимної реєстрації, а отже не користувалося російським захистом.

Це, як стверджують США, робить його "нейтральним судном" - без національності, яке підлягає огляду відповідно до міжнародного права.

Згідно з інформацією Міжнародної морської організації, раніше танкер був зареєстрований у Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах.

Танкер належить турецькій компанії Louis Marine Shipholding Enterprises та є частиною так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з РФ, Ірану та Венесуели.