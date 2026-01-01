Танкер, который преследовали США, получил российскую регистрацию и сменил название, - NYT

Согласно информации российского морского реестра судоходства, судно, которое ранее идентифицировалось как Bella 1, теперь зарегистрировано под названием Marinera. В документах указано, что танкер отныне ходит под государственным флагом России, а портом его приписки определен город Сочи.

Как отмечает издание, смена флага создает юридическую коллизию. Согласно нормам международного права, суда, которые ходят под флагом определенного государства, находятся под его юрисдикцией и защитой. Однако попытки танкера избежать американского правосудия через изменение регистрации "задним числом" могут оказаться безрезультатными.

Американские чиновники заявили, что на момент начала преследования более недели назад судно ходило под фальшивым флагом и не имело легитимной регистрации, а значит не пользовалось российской защитой.

Это, как утверждают США, делает его "нейтральным судном" - без национальности, которое подлежит досмотру в соответствии с международным правом.

Согласно информации Международной морской организации, ранее танкер был зарегистрирован в Панаме, Палау, Либерии и на Маршалловых островах.

Танкер принадлежит турецкой компании Louis Marine Shipholding Enterprises и является частью так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы.