Танкер із мільйоном барелів нафти вибухнув після заходу в російські порти

Нафтовий танкер Vilamoura, що перевозив 1 мільйон барелів нафти, вибухнув біля берегів Лівії. Судно двічі заходило в російські порти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Танкер Vilamoura буксирують до Греції, де фахівці оцінять завдані пошкодження. За словами представника компанії TMS Tankers, вибух призвів до затоплення машинного відділення, і в корпус надходить вода. Точна причина події поки що невідома.
Vilamoura зайшла в російський порт Усть-Луга на початку квітня, де завантажила нафту казахського походження. У травні вона також зайшла на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму біля російського порту Новоросійськ, який завантажує в основному казахську нафту.
За інформацією компанії-менеджера, забруднення навколишнього середовища внаслідок інциденту не сталося. Усі члени екіпажу перебувають у безпеці.
Vilamoura після події змінила курс і прямує до Греції. Судно очікують в одному з портів, де проведуть технічну діагностику та оцінять масштаб пошкоджень.
За даними консалтингової компанії Vanguard Tech, від початку року аналогічні вибухи сталися ще з чотирма суднами. Усі вони раніше заходили в російські порти.
Після таких інцидентів судновласники почали використовувати водолазів і підводні дрони для перевірки обшивки суден на наявність мін та інших загроз.
Нафта і газ є основними джерелами російського бюджету на війну. Президент України Володимир Зеленський пропонує знизити стелю ціни російської нафти вдвічі - до 30 доларів, що зробить Москву набагато миролюбнішою.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримує законопроєкт про 500%-ві мита для країн, які купують російську нафту.
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