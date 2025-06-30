Танкер із мільйоном барелів нафти вибухнув після заходу в російські порти

Танкер Vilamoura буксирують до Греції, де фахівці оцінять завдані пошкодження. За словами представника компанії TMS Tankers, вибух призвів до затоплення машинного відділення, і в корпус надходить вода. Точна причина події поки що невідома.

Історія судна і зв'язки з російськими портами

Vilamoura зайшла в російський порт Усть-Луга на початку квітня, де завантажила нафту казахського походження. У травні вона також зайшла на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму біля російського порту Новоросійськ, який завантажує в основному казахську нафту.

Екіпаж у безпеці, забруднення немає

За інформацією компанії-менеджера, забруднення навколишнього середовища внаслідок інциденту не сталося. Усі члени екіпажу перебувають у безпеці.

Vilamoura після події змінила курс і прямує до Греції. Судно очікують в одному з портів, де проведуть технічну діагностику та оцінять масштаб пошкоджень.

Серія загадкових вибухів

За даними консалтингової компанії Vanguard Tech, від початку року аналогічні вибухи сталися ще з чотирма суднами. Усі вони раніше заходили в російські порти.

Після таких інцидентів судновласники почали використовувати водолазів і підводні дрони для перевірки обшивки суден на наявність мін та інших загроз.