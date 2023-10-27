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Танк Т-90, станція РЕБ і не тільки. ССО розповіли про втрати росіян за тиждень

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 22:11
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Танк Т-90, станція РЕБ і не тільки. ССО розповіли про втрати росіян за тиждень Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Воїни ССО за останній тиждень знищили близько 40 одиниць озброєння та військової техніки РФ. Також знищено 165 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Сили спеціальних операцій продовжують нищити ворога на всіх операційних напрямках, як на лінії розмежування, так і глибоко в тилу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку за рахунок умілих дій бійців ССО "постраждав" російський основний бойовий танк третього покоління Т-90 "Володимир".

Втрати РФ під Авдіївкою

Також повідомляється, що в Бахмуті противник даремно намагався застосовувати засоби радіоелектронної боротьби - ударні дрони ССО вивели її з ладу.

Чималих втрат зазнав окупант на Авдіївському напрямку. Спроба росіян прорвати українську оборону закінчилася втратою їхніх БТРів, танків і живої сили супротивник.

Зазначається, що українські бійці знищили ворожий РЛС "Зоопарк-1", а на Запорізькому напрямку військові ССО знищили техніки росіян на 25 млн доларів.

Протистояння російській пропаганді

Задля об'єктивного інформування підрозділи ІПСО Сил спецоперацій продовжують нейтралізувати інформаційні акції та пропаганду противника, яка спрямована зараз здебільшого на дестабілізацію ситуації в Україні.

"Також Сили спеціальних операцій попереджають про розсилку ворогом повідомлень із закликом здавати позиції ЗСУ, що містять спам. Будьте пильними. Не відкривайте підозрілі посилання!", - додали в ССО.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 27 жовтня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 артсистем, 11 ББМ та 4 танки.

Також українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 300 окупантів, 6 одиниць техніки та склад боєприпасів ворога.

А бійцям Сил спеціальних операцій (ССО) вдалося знищити російську техніку на 25 млн доларів.

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