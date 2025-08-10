UA

Війна в Україні

Танк, арта і солдати: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 9 на 10 серпня, росіяни втратили на фронті ще 950 солдатів. Також ЗСУ знищили танк, 70 одиниць артилерії та 140 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 063 240 (+950) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 08972 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 107 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 31 343 (+70) од.;
  • РСЗВ - 1460 (+4) од.;
  • засоби ППО - 1204 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 50 455 (+140) од.;
  • крилатих ракет - 3556 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 57 982 (+136) од.;
  • спеціальної техніки - 3936 од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 9 серпня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. З них цілих 30 були лише на Покровському напрямку.

Зокрема, ворог на цьому напрямку намагався прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок.

Детальніше про ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Війна в Україні