Танк, арта і солдати: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 9 серпня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. З них цілих 30 були лише на Покровському напрямку.

Зокрема, ворог на цьому напрямку намагався прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок.

