Танк, арта и солдаты: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 9 августа, на фронте в течение суток произошло 118 боевых столкновений. Из них целых 30 были только на Покровском направлении.

В частности, враг на этом направлении пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затишье.

Подробнее о ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.