Танення льоду може спричинити кліматичну кризу в Європі: вчені стривожені

Команда науковців під керівництвом Мохамеда Езата з iC3 Polar Research Hub дослідила, як танення арктичного льоду у Північних морях може порушити циркуляцію океану і спричинити серйозні кліматичні наслідки.

Для реконструкції умов клімату та рівня солоності, команда використала багатопроксі-методи, що дозволили точно відтворити зміни в екосистемі океану. Езат наголошує на важливості подальших досліджень для вдосконалення кліматичних моделей та розробки адекватних екологічних стратегій.

Таким чином, дослідники проаналізували древні відкладення, які показали, що у період останнього міжльодовикового потепління близько 100 000 років тому зростання прісної води від танення льоду значно вплинуло на циркуляцію океану.

Як зазначили вчені, це привело до різкого похолодання у Північній Європі.

"Ці дані нагадують, наскільки крихким є кліматичний баланс", - заявив Езат.

Дослідники пояснюють, що розташовані між Гренландією та Норвегією, Північні моря є важливими для підтримки термічної рівноваги. Вони вказують, що зміни солоності та щільності води внаслідок танення льоду порушують течії, що в кінцевому результаті впливає на глобальний клімат.

За оцінками дослідників, Арктика може повністю втратити льодовий покрив уже до 2050 року.

Керівник дослідження також застеріг, що ще багато питань досі залишаються без відповіді.

"Ми можемо багато чому навчитися з все ще відкритого питання останнього міжльодовикового похолодання в Норвезькому морі та потенційних відповідальних процесів", - розповів він.

Вчені також сподіваються, що їхнє дослідження стане орієнтиром для тих, хто займається моделюванням клімату, щоб використовувати цей період часу для кращого обмеження впливу змін льоду на регіональний і глобальний клімат.