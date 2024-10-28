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Таяние льда может вызвать климатический кризис в Европе: ученые встревожены

Фото: ледники (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Изменения климата могут критически отразиться на океанических течениях, нарушив термический баланс в полярных регионах. Это в свою очередь сможет вызвать климатический кризис в Европе.

Об этом заявляют ученые из iC3 Polar Research Hub в своем исследовании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nature Communication.

Команда ученых под руководством Мохамеда Эзата из iC3 Polar Research Hub исследовала, как таяние арктического льда в Северных морях может нарушить циркуляцию океана и повлечь за собой серьезные климатические последствия.

Для реконструкции условий климата и уровня солености команда использовала многопрокси-методы, позволившие точно воспроизвести изменения в экосистеме океана. Эзат отмечает важность дальнейших исследований для совершенствования климатических моделей и разработки адекватных экологических стратегий.

Таким образом, исследователи проанализировали древние отложения, показавшие, что в период последнего межледникового потепления около 100 000 лет назад рост пресной воды от таяния льда оказал значительное влияние на циркуляцию океана.

Как отметили ученые, это привело к резкому похолоданию в Северной Европе.

"Эти данные напоминают, насколько хрупок климатический баланс", - заявил Эзат.

Исследователи объясняют, что расположенные между Гренландией и Норвегией, Северные моря важны для поддержания термического равновесия. Они указывают, что изменения солености и плотности воды в результате таяния льда нарушают течения, что в конечном итоге влияет на глобальный климат.

По оценкам исследователей, Арктика может полностью потерять ледяной покров уже к 2050 году.

Руководитель исследования также предостерег, что многие вопросы до сих пор остаются без ответа.

"Мы можем многому научиться по все еще открытому вопросу последнего межледникового похолодания в Норвежском море и потенциальным ответственным процессам", - рассказал он.

Ученые также надеются, что их исследование станет ориентиром для тех, кто занимается моделированием климата, чтобы использовать этот период для лучшего ограничения влияния изменений льда на региональный и глобальный климат.

Ранее мы рассказывали о том, как изменение климата влияет на Украину.

Добавим, что изменения климата усиливают тайфуны и циклоны. Это касается как Украины, так и других стран.

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Изменение климата