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Тандреволд тріумфувала в біатлонному спринті в Німеччині

Фото: Інгрід Ландмарк Тандреволд взяла друге "золото" в спринтах (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд виграла першу індивідуальну гонку на етапі Кубка світу 2023/24 у німецькому Рупольдінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

27-річна скандинавка найшвидше подолала дистанцію 7,5 кілометрів завдовжки. Її підсумковий результат на трасі – 19:25,4 хвилини.

Тандреволд на двох вогневих рубежах закрила всі мішені та продемонструвала відмінну швидкість ходою. У підсумку досвідчена норвежка "привезла" майже 20 секунд Моні Брорссон зі Швеції та італійці Лізі Віттоцці. Вони теж обійшлися без промахів.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима – 13-те місце. Досвідчена біатлоністка вистрілила всі 10 мішеней, але відстала від Тандреволд ледь не на хвилину. Натомість Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна і Олена Городна фінішували за межами залікової зони.

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

  1. Інгрід Ландмарк Тандреволд
  2. Мона Брорссон (+18,2)
  3. Ліза Віттоцці (+19,0)

...

13. Юлія Джима (+57,8)

68. Любов Кип'яченкова (+2:56,9)

70. Надія Бєлкіна (+2:57,5)

83. Олена Городна (+3:28,1)

 

Раніше жіноча збірна України провела найкращу гонку в сезоні. Четвірка в складі Петренко, Джими, Меркушиної-старшої та Дмитренко посіла 5-те місце. "Золото" забрала збірна Франції.

До слова, чоловіча збірна України провела кадрові зміни після провальної естафети.

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