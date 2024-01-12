Тандреволд тріумфувала в біатлонному спринті в Німеччині

27-річна скандинавка найшвидше подолала дистанцію 7,5 кілометрів завдовжки. Її підсумковий результат на трасі – 19:25,4 хвилини.

Тандреволд на двох вогневих рубежах закрила всі мішені та продемонструвала відмінну швидкість ходою. У підсумку досвідчена норвежка "привезла" майже 20 секунд Моні Брорссон зі Швеції та італійці Лізі Віттоцці. Вони теж обійшлися без промахів.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима – 13-те місце. Досвідчена біатлоністка вистрілила всі 10 мішеней, але відстала від Тандреволд ледь не на хвилину. Натомість Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна і Олена Городна фінішували за межами залікової зони.

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

Інгрід Ландмарк Тандреволд Мона Брорссон (+18,2) Ліза Віттоцці (+19,0)

...

13. Юлія Джима (+57,8)

68. Любов Кип'яченкова (+2:56,9)

70. Надія Бєлкіна (+2:57,5)

83. Олена Городна (+3:28,1)

Раніше жіноча збірна України провела найкращу гонку в сезоні. Четвірка в складі Петренко, Джими, Меркушиної-старшої та Дмитренко посіла 5-те місце. "Золото" забрала збірна Франції.