Тандреволд триумфовала в биатлонном спринте в Германии

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд выиграла первую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира 2023/24 в немецком Рупольдинге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
27-летняя скандинавка быстрее всего преодолела дистанцию 7,5 километров в длину. Ее итоговый результат на трассе – 19:25,4 минуты.
Тандреволд на двух огневых рубежах закрыла все мишени и продемонстрировала отличную скорость ходом. В итоге опытная норвежка "привезла" почти 20 секунд Моне Брорссон из Швеции и итальянке Лизе Виттоцци. Они тоже обошлись без промахов.
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима – 13-е место. Опытная биатлонистка выстрелила все 10 мишеней, но отстала от Тандреволд чуть ли не на минуту. Любовь Кипяченкова, Надежда Белкина и Елена Городная финишировали за пределами зачетной зоны.
Итоги биатлонного спринта 7,5 км.
...
13. Юлия Джима (+57,8)
68. Любовь Кипяченкова (+2:56,9)
70. Надежда Белкина (+2:57,5)
83. Елена Городная (+3:28,1)
Ранее женская сборная Украины провела лучшую гонку в сезоне. Четверка в составе Петренко, Джимы, Меркушиной-старшей и Дмитренко заняла 5-е место. "Золото" забрала сборная Франции
К слову, мужская сборная Украины провела кадровые изменения после провальной эстафеты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.