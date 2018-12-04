Суд отказал прокурорам САП в продлении меры пресечения Тамразову, ему вернули паспорт

Руководителю онлайн-издания Insider Алексею Тамразову не продлили меру пресечения в деле о взятке прокурору Константину Кулику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Отмечается, что решение объявила во вторник, 4 декабря, следственный судья Соломенского суда Ирина Усатова. Как сообщили адвокаты Николай Ореховский и Виталий Коломиец, судья постановила отказать в ходатайстве прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Перову о продлении срока обязательств, возложенных на Тамразова ранее.

Защитники Тамразова во время заседания подали аргументы, что в деле их подзащитного были нарушения при внесении в ЕРДР, а также есть нарушение подследственности дела.

"В отношении нашего подзащитного проводили следственные действия в рамках производства, которое вообще касается другого человека и другого события. К тому же в течение восьми месяцев следствие велось Генеральной инспекцией ГПУ, хотя, согласно Кодексу, это исключительная подследственность НАБУ", - прокомментировал Ореховский.

Адвокаты считают, что в связи с нарушением подследственности, следователи Генинспекции не имели права объявлять Тамразову подозрение и ходатайствовать о мерах пресечения

"Фактически, он не мог приобрести статус подозреваемого из-за объявления подозрения неуполномоченным на это в данном случае органом", - пояснил адвокат.

Среди обязательств, которые были возложены на Тамразова - в частности, сдать паспорт и не общаться со свидетелями.

Адвокат также сообщил, что в этом деле было получено другое постановление суда - о временном доступе к ЕРДР.

"Хотим выяснить, как в производстве, зарегистрированном по совсем другому событию и совсем другому человеку, вдруг появился Тамразов", - сообщил адвокат.

Определение Соломенского суда, по словам адвокатов Тамразова, обжалованию не подлежит.

Напомним, Алексея Тамразова задержали 9 августа. Тамразов был задержан якобы за дачу взятки руководителю департамента ГПУ Константину Кулику. По словам генпрокурора Юрия Луценко, он якобы пытался передать 200 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества.

10 августа Печерский районный суд Киева арестовал Тамразова на два месяца с возможностью залога в 3 млн гривен. 13 августа он уже вышел из СИЗО.