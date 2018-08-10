Три человека могут взять Тамразова на поруки

Бывшего заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" и владельца интернет-издания Insider Алексея Тамразова могут взять на поруки три человека. Об этом РБК-Украина сообщил представитель активистов, которые пришли поддержать Тамразова, координатор С14 Сергей Мазур.



"Три человека заявят о взятии Тамразова на поруки. Руководитель союза ветеранов войны с Россией Андрей Медведько, руководитель союза "Украинская ассоциация владельцев оружия", а также советник Министерства социальной политики Алексей Липириди", - сообщил Мазур.



Сейчас желающие стать поручителями написали заявления о желании принять Тамразова на поруки и зашли в зал судебного заседания. Активисты кричат лозунги "Свободу Тамразову" под дверью зала суда.

Фото: письменные заявления о взяттии на личное поручительство



"Тамразова будут просить взять на поруки под обязательством не нарушать режим, не совершать другие правонарушении", - добавил активист.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд будет избирать меру пресечения Тамразову в закрытом режиме.

Добавим, что 9 августа Генеральная прокуратура Украины задержала Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов.

Как известно, Тамразов с 2010 года по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО "Укргаздобыча". Он также является владельцем издания Insider.