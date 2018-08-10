Тамразова могут взять на поруки

Новости Общество 10.08.2018 - 16:56
Фото: Алексей Тамразов (РБК-Украина)
Фото: Алексей Тамразов (РБК-Украина)

Три человека могут взять Тамразова на поруки

Бывшего заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" и владельца интернет-издания Insider Алексея Тамразова могут взять на поруки три человека. Об этом РБК-Украина сообщил представитель активистов, которые пришли поддержать Тамразова, координатор С14 Сергей Мазур.

"Три человека заявят о взятии Тамразова на поруки. Руководитель союза ветеранов войны с Россией Андрей Медведько, руководитель союза "Украинская ассоциация владельцев оружия", а также советник Министерства социальной политики Алексей Липириди", - сообщил Мазур.

Сейчас желающие стать поручителями написали заявления о желании принять Тамразова на поруки и зашли в зал судебного заседания. Активисты кричат лозунги "Свободу Тамразову" под дверью зала суда.

Тамразова могут взять на порукиФото: письменные заявления о взяттии на личное поручительство

"Тамразова будут просить взять на поруки под обязательством не нарушать режим, не совершать другие правонарушении", - добавил активист.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд будет избирать меру пресечения Тамразову в закрытом режиме.

Добавим, что 9 августа Генеральная прокуратура Украины задержала Тамразова на попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов.

Как известно, Тамразов с 2010 года по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО "Укргаздобыча". Он также является владельцем издания Insider.

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Теги:  Киев,  поруки,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС