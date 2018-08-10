Три особи можуть взяти Тамразова на поруки

Колишнього заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" та власника інтернет-видання Insider Олексія Тамразова можуть взяти на поруки три особи.

Про це РБК-Україна повідомив представник активістів, які прийшли підтримати Тамразова, координатор С14 Сергій Мазур.



"Три особи заявлять про взяття Тамразова на поруки. Керівник спілки ветеранів війни з Росією Андрій Медведько, керівник спілки "Українська асоціація власників зброї", а також радник Міністерства соціальної політики Олексій Ліпіріді", - повідомив Мазур.



Наразі бажаючі стати поручителями написали заяви про бажання взяти Тамразова на поруки і зайшли до зали судового засідання. Активісти кричать гасла "Свободу Тамразову" під дверима залу суду.

Фото: письмові заяви про взятття на особисту поруку



"Тамразова проситимуть взяти на поруки під зобов‘язання не порушувати режим, не вчиняти інші правопорушенння", - додав активіст.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд обиратиме міру запобіжного заходу Тамразову у закритому режимі.

Додамо, що 9 серпня Генеральна прокуратура України затримала Тамразова на спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів.

Як відомо, Тамразов з 2010 року по березень 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного ПАТ "Укргазвидобування". Він також є власником видання Insider.