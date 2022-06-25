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"Тампа" вырвала выездную победу над "Колорадо" и сохранила интригу финала Кубка Стэнли

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Денвер, Суббота 25 июня 2022 09:33
"Тампа" вырвала выездную победу над "Колорадо" и сохранила интригу финала Кубка Стэнли Фото: Радость "Тампы" и грусть "Колорадо" (twitter.com/tblightning)
Автор: Антон Федорцив

Пятый финальный матч Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге завершился выездной победой "Тампы-Бэй Лайтнинг" над "Колорадо Эвеланш". Счет в серии – 3:2 в пользу команды из Денвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал, 5-й матч

"Колорадо" – "Тампа-Бэй" – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: Ничушкин, 25:07, Макар, 42:31 – Рутта, 15:23, Кучеров, 28:10, Палат, 53:38

В насыщенном моментами первом периоде команды ограничились одной шайбой на двоих. Под занавес 20-минутки защитник Рутта выбежал в быструю атаку "Лайтнинг" и мощным броском в ближний угол застал врасплох Кемпера.

Тем не менее, "Эвеланш" отыгрались в начале второго периода. После выигранного хозяевами вбрасывания удар по воротам нанес Макар, а Василевский не смог зафиксировать шайбу, позволив Ничушкину сыграть на добивании. Радовались денверцы, однако, недолго. Уже три минуты спустя Кучеров мощным броском из центральной зоны "прошил" голкипера в большинстве 4 на 3.

"Колорадо" снова сумел отыграться на старте следующей 20-минутки. Это Макар пробил от правого борта, а Василевский отбил шайбу в конек Чернака, от которого "диск" и пересек линию. И все же в этот раз "Тампа" победила – Хедман передачей нашел Палата перед воротами, который не без везения переиграл вратаря.

Итак, "молнии" сумели сократить отставание в серии против "Колорадо". Сравнять счет в финале "Лайтнинг" попытаются на домашней арене 27 июня. Тем временем менеджеру "Колорадо" после неуверенной игры Кемпера впору подумать о выходе в воротах чеха Францоуза.

К слову, киевский "Сокол" получил первых соперников в Континетальном кубке 2022/23.

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