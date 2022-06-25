"Тампа" вирвала виїзну перемогу над "Колорадо" та зберегла інтригу фіналу Кубка Стенлі

П'ятий фінальний матч Кубка Стенлі в Національній хокейній лізі завершився виїзною перемогою "Тампи-Бей Лайтнінг" над "Колорадо Евеланш". Рахунок у серії – 3:2 на користь команди з Денвера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 5-й матч

"Колорадо" – "Тампа-Бей" – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайби: Нічушкін, 25:07, Макар, 42:31 – Рутта, 15:23, Кучеров, 28:10, Палат, 53:38

У насиченому на моменти першому періоді команди обмежилися однією шайбою на двох. Під завісу 20-хвилинки оборонець Рутта вибіг у швидку атаку "Лайтнінг" і потужним кидком у ближній кут застав зненацька Кемпера.

Проте, "Евеланш" відігралися на початку другого періоду. Після виграного господарями вкидання удар по воротах завдав Макар, а Васілєвскій не зміг зафіксувати шайбу, дозволивши Нічушкіну зіграти на добиванні. Раділи денверці, однак, недовго. Уже за три хвилини Кучеров потужним кидком із центральної зони "прошив" голкіпера в більшості 4 на 3.

"Колорадо" знову зумів відігратися на старті наступної 20-хвилинки. Це Макар пробив від правого борту, а Васілєвскій відбив шайбу в ковзан Чернака, від якого "диск" і перетнув лінію. Та все ж цього разу "Тампа" перемогла – Хедман передачею знайшов Палата перед воротами, який не без везіння переграв воротаря.

Отже, "блискавки" зуміли скоротити відставання у серії проти "Колорадо". Зрівняти рахунок у фіналі "Лайтнінг" спробують на домашній арені 27 червня. Натомість менеджеру "Колорадо" після невпевненої гри Кемпера на часі подумати про вихід у воротах чеха Францоуза.