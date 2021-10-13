Таможня срывает производство удобрений и ставит под угрозу посевную кампанию, - аграрии

Больше месяца украинская таможня блокирует сырье для изготовления жидких комплексных удобрений. В результате аграрии не получили стартовых удобрений для осенней посевной, у производителей удобрений сорваны миллионные контракты, а государственный бюджет недополучил 8 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление участников пресс-конференции "Препятствия на границе: таможня блокирует сырье для производства удобрений".

В частности, представители компании ООО "Трикса" заявили, что таможенные органы пытаются классифицировать сырье - кристаллический и технический моноамония фосфат - как готовое удобрение. Но, даже внешний вид этого сырья и готовых удобрений значительно отличается.

Более того, компания три года подряд поставляет это сырье из Китая и до сих пор проблем с ее растаможкой и классификацией не возникало.

"Мы не понимаем пока логики таможни. При оформлении этого сырья, в качестве удобрений, не будет изменено ни товарный код, ни номенклатура, не будут увеличены таможенные платежи. Более того, это сырье намного дороже, чем обычные гранулированные удобрения, классифицировать которые у нас так хотят таможенные органы! Что имеем сегодня? У нас не закрыта импортная декларация, что приводит к неуплате в бюджет более 8 млн грн. Мы не сгенерировали добавленную стоимость от производства продукции, а это значит, что наша компания не оплатит налоги за 4 квартал в бюджеты всех уровней.. Более того, это - тотальный срыв производства жидких комплексных удобрений", - рассказал соучредитель ООО "Трикса" Виктор Фаркаш.

В то же время по его словам, от сложившейся ситуации пострадали производители удобрений. ООО "Агрофирма Нибас", участница Всеукраинского аграрного совета - одна из первых в Украине наладила производство жидких комплексных удобрений. Вследствие блокировки таможни не получила 500 тонн моноамония фосфата.

"Начинается осенний сезон полевых работ. И вот теперь все фермеры спрашивают:"А где же наше стартовое удобрение?" К тому же мы планировали заключать новые контракты на поставку 2-3 тыс. тонн сырья и таким образом увеличить производство. И вот имеем сегодня такую ​​критическую ситуацию", - жалуется руководитель ООО "Агрофирма Нибас" Роман Ковальский.

Более того, аграрии остались без стартовых удобрений для посева зерновых, что в свою очередь, приведет к уменьшению урожайности озимых культур. В частности, 100 хозяйств Одесской области до сих пор не сеются, потому ожидают поставку жидких удобрений.

"Всем известно, что в прошлом году Одесская область пострадала от засухи больше всего в Украине. Поэтому мы уже третий год используем жидкие удобрения. Так что приходится ждать растаможивания сырья, уже месяц не можем сеять", - отметил член правления Всеукраинского аграрного совета из Одесской области Анатолий Артеменко.

Убытки и санкции из-за отсутствия сырья имеет и компания "Украинская агропромышленная группа" ("УАГ").

"Мы с 2019 года начали изготовление жидких комплексных. Инвестировали деньги в оборудование, создали рабочие места. Но сейчас из-за срыва поставок сырья, у нас накладываются санкции за неисполнение договорных обязательств по поставке удобрений. Мы теряем ресурсы, которые хотим инвестировать в Украину. Поэтому надеемся, что высшее руководство страны обратит внимание на нашу проблему", - сказал руководитель компании "УАГ" Владимир Трюхан.

Всеукраинский аграрный совет (ВАС) взяла под контроль ситуацию. Заместитель председателя ВАС Денис Марчук сообщил, что ассоциация уже обратилась к власти.

"Мы готовы к консультациям. Готовы предоставлять документы, заключения, встречаться с представителями таможни. Чтобы эта ситуация была решена и компания могла обеспечить аграриев сырьем для изготовления удобрений, которые сегодня востребованы по всей территории Украины", - подытожил заместитель председателя ВАС.